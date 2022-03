Al Sónar amb Estrella Damm

Des de fa més de 30 anys, Estrella Damm i la cultura formen un tàndem inseparable. La cervesera barcelonina, any rere any, dona suport a festivals de música, festes populars, sales de teatre i de concerts, així com entitats i iniciatives relacionades amb el cinema i l’art, repartides arreu del territori. Aquest 2022, entre molts altres esdeveniments, Estrella Damm col·labora amb el festival Sónar Barcelona i convidarà 14.000 dels seus seguidors al Concert Inaugural del proper 16 de juny, que comptarà amb Nathy Peluso com a artista principal, a més de les actuacions d’ODDLIQUOR i DEFENSA DJ SET.

Nathy Peluso és la cap de cartell del Concert Inaugural del Sónar Barcelona 2022

El Concert Inaugural

Els dies 16, 17 i 18 de juny, la Fira de Montjuïc de Barcelona i la Fira de Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat reuniran a públic de nombroses nacionalitats en la 29ª edició de Sónar Barcelona, el festival de música, tecnologia i creativitat amb més projecció internacional que, en l’edició d’enguany, comptarà amb caps de cartell com C. Tangana, The Chemical Brothers, The Blaze, Moderat, Arca, Erick Prydz o Morad, a més de Nathy Peluso, qui no només oferirà el concert que donarà el tret de sortida a l’esperada edició d’aquest 2022, sinó que també actuarà l’endemà dissabte.

Nathy Peluso és una figura clau de l’avantguarda musical llatinoamericana i una de les artistes més populars a casa nostra. Després de triomfar als Grammy Llatins aconseguint el premi al Millor Àlbum Alternatiu per Calambre, l’artista no deixa d’acumular èxits com “Ateo” −amb C. Tangana−, “Mafiosa” o versionant el clàssic “Vivir así es morir de amor”, llançat el desembre passat. La seva música va des del hip-hop fins a un R&B elegant i nostàlgic, a més d’actualitzar la salsa clàssica. Nathy Peluso té el do de crear personatges, i es mou fàcilment entre estils, gèneres i idiomes. El dia del Concert Inaugural, l’artista revelació del R&B hipnòtic i els ritmes urbans Marcos Terrones −conegut musicalment com ODDLIQUOR– donarà pas a l’actuació de Nathy Peluso, amb qui es retrobarà cinc anys després de la publicació d’Esmeralda, el debut discogràfic de Peluso al que va contribuir el teloner. El pop futurista de DEFENSA DJ SET tancarà la nit, en una nova mostra de com expandir els límits d’aquest gènere.



Com aconsegueixo les meves entrades?

Es podrà accedir al Concert inaugural reunint 30 collarins de les ampolles retornables de 20 i 33cl d’Estrella Damm, dissenyats pel dissenyador barceloní Mario Eskenazi. La promoció començarà el 16 de maig i permetrà aconseguir un màxim de dues entrades per persona. Les primeres 7.000 entrades seran per aquelles persones que introdueixin primer al web www.estrelladamm.com/sonar els 30 codis que es troben al dors dels collarins de les ampolles. Un cop esgotades les primeres 7.000 entrades, les 7.000 restants es sortejaran el dia 19 de maig entre totes aquelles persones que hagin seguit introduint els codis dels collarins una vegada esgotades les entrades d’atribució directa.