Cau es sol de s’horabaixa dins s’horitzó,

damunt la mar arrissada es avions.

Cau es sol de s’horabaixa vermell i calent,

me sala i m’arengada sa pell.



Es penya-segat

i una pluja suau de pols estelar.



Cau es sol de s’horabaixa i plàcidament

sa gent se dutxa i ompl es carrers.

Cau es sol de s’horabaixa dins es meu cor,

tothom m’estima i jo estim tothom.



Falla sa corrent,

ses fireres no vendran cacauets.



I alegria, ses velles se xapen de riure,

i es dies s’acaben i es fars il·luminen

ses góndoles entre ses cases.



I alegria, ses òrbites en sincronia,

i es ovnis se pinyen i deixen un cràter

per sempre dins sa meva vida… i alegria.



Cau es sol de s’horabaixa dins s’horitzó,

damunt la mar arrissada es avions.

Cau es sol de s’horabaixa vermell i calent,

me sala i m’arengada sa pell.



Es municipals, és evident,

fan aparcar bé a sa gent.



I alegria, ses velles se xapen de riure,

i es dies s’acaben i es fars il·luminen

ses góndoles entre ses cases.



I alegria, ses òrbites en sincronia,

i es ovnis se pinyen i deixen un cràter

per sempre dins sa meva vida…



I alegria, ses velles se xapen de riure,

es dies s’acaben, i es fars il·luminen

ses góndoles entre ses cases.



I alegria…