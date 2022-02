Amor casa és el títol del nou disc de la cantant i actriu Txell Sota (Barcelona, 1972), i també del poema inèdit de Sònia Moll que hi ha musicat. Us convidem a fer-vos vostra aquesta cançó, aquesta llar.



Tu que has travessat els segles

per reconeixe’m els ulls

i has sabut que si et miraven

es quedarien amb tu.

I ara m’estimes les ombres

i ets muntanya i ventre i mur

on m’abraço com una heura

i et respiro, et bec, et vull.



Tu que camines amb mi

per damunt de les teulades

i udolem contra la lluna

al terrat on cada tarda

estenem cent mil bugades

per mirar-nos com si fos

el primer cop que m’agrades

el primer que em dius que em vols.



I amb les ungles i amb les dents

defensem l’amor salvatge

l’amor tendre, l’amor brut

l’amor baula, l’amor casa.



Tu que creus en els meus versos

fins i tot els que no escric

i somies orenetes

que fan niu al meu vestit

i jo que els beso les ales

als matins que encara dorms

és un sí cada vegada

que jo et miro

que tu em vols.