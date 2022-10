Rozalén ha publicat Amor del bo, l’avançament del seu nou disc, Matriz. Cantada amb Sílvia Pérez Cruz, és un homenatge als pares de les dues cantants.





Quan l’arbre

de l’arrel i el cel

va pujant a poc a poc,

s’enfila il·luminant estel,s

abraçant tot el meu dol.



Ai pare que m’abraces fort,

amb el vent i sense cos,

recordant cada mirada.



Sense port i sense estada,

jo t’estimo amunt i amunt.

Amor, no estaràs sol.



No em deixis pensar amb dolor,

jo et ploro perquè t’enyoro,

però em fa somriure,

m’ajuda viure.



Aquest camí,

i aquest destí

que ens ha fet familia.



Les pregàries, reflexions i tants petons

regaran tots el racons

dels meus dubtes i il·lusions.



Fa tants anys que ja no et trobo,

els teus fruits són plens dels buits,

ara et canto i ja no et ploro.



Quan l’aire de la fred i el sol

va pujant a poc a poc,

jo t’estimo de debò i et ploro,

vull cantar tot el meu dol.



Quan l’arbre del record i el dol

va florint de sol a sol,

m’esgarrapo aquest dolor i celebro

vaig sentint amor del bo.