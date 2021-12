El record d’aquelles nits de Nadal,

un any més, recordant que no hi ets.

Em creia fer-ho tan bé, em creia tan diferent.

I ara no hi ets i sense tu fa tant fred.



El record d’aquell llit, el record d’un petó,

el record d’aquelles nits de Nadal.

On tot era especial, on el temps m’era igual,

cada instant era un regal de Nadal.

Cada instant era un regal.



I ara tot sol recordant que no hi ets,

i aquelles nits que mai més tornaran.

He perdut tant de temps intentant-te trobar,

però ja no hi ets, i sense tu fa tant fred.



El record d’aquell llit, el record d’un petó,

el record d’aquelles nits de Nadal.

On tot era especial, on el temps m’era igual,

cada instant era un regal de Nadal.

Cada instant era un regal de Nadal.



Com han canviat les coses,

com ha canviat el món.

No perdo l’esperança d’un dia com avui,

que no estem sols: en un dia com Nadal.



El record d’aquell llit, el record d’un petó,

el record d’aquelles nits de Nadal.

On tot era especial, on el temps m’era igual,

cada instant era un regal de Nadal.



El record d’aquell llit, el record d’un petó,

el record d’aquelles nits de Nadal.

On tot era especial, on el temps m’era igual,

cada instant era un regal de Nadal.

Cada instant era un regal de Nadal.

Cada instant era un regal de Nadal.