Bach al metro de Barcelona

El 2007 es va estrenar la pel·lícula El silenci abans de Bach (Die Stille Vor Bach). El seu director, Pere Portabella, hi homenatja el compositor Johann Sebastian Bach (21 de març de 1685 – 28 de juliol de 1750) i la seva obra, però també la bellesa de les relacions dramatúrgiques que existeixen entre imatge i música. Al film, que no té un argument narratiu, l’obra de Bach s’uneix amb l’esperit creatiu de Carles Santos, omple una sala d’exposicions gràcies a una pianola que es passeja autònoma pels seus espais o arriba fins a sota terra, al metro de Barcelona, on una vintena de violoncel·listes interpreten a l’uníson el Preludi de la Suite per a violoncel núm. 1 (BWV 1007).

Facsímil d’Anna Magdalena Bach del Preludi de la Suite per a violoncel núm. 1 (BWV 1007), de Johann Sebastian Bach. El manuscrit original del compositor no s’ha trobat.