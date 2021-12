El ball dels cent mil diumenges

Potser algun dia ens reunirem

al ball dels cent mil diumenges.

Potser algun dia ens trobarem

si jo no em venjo i tu no et venges.



Potser, potser algun dia creixerem

a la claror del gran amor que ens falta.

Potser, potser algun dia oblidarem

el matí fosc d’ahir, la nit malalta.



Potser algun dia ballarem

per carreteres sense rampes.

Potser algun dia reprendrem

el nostre joc sense fer trampes.



Potser, potser algun dia ens en riurem

d’aquest amor tan curt que el temps es menja.

Potser, potser algun dia ens en riurem

de fer l’amor de dilluns a diumenge.



Potser algun dia reviurem

en un nou país sota uns nous arbres.

Potser algun dia esdevindrem

meitat lilàs, meitat malves.



Potser, potser algun dia escardarem

el nostre gruixut mur d’estupidesa.

Potser, potser algun dia trobarem

la clau de volta de tanta ceguesa.



Potser algun dia ens reunirem

si jo no em venjo i tu no et venges.

Potser algun dia ens trobarem

al ball dels cent mil diumenges.



Potser algun dia ens reunirem

si jo no em venjo i tu no et venges.



Foto: .swallowtail.