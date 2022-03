Que boig el món,

que no té cap sentit

i em fa pensar:

“No sé què hi faig, aquí”.



Que boig el món,

que no el puc entendre mai.



Ja pots lluitar amb constància,

que un dia et fot un cop

amb tanta força que et deix sol.

En el principi del camí

diuen que al món s’hi ve a patir.



Que boig el món,

que no té cap ni peus

ni ens deix tenir

el que teníem ahir.



Que boig el món,

que no vol aconseguir

per fi esborrar del mapa

aquelles coses que menyspreem

i ens fan sentir mesquins.



En la distància està el secret.

Callat, ocult, pacient, discret.



Per art de màgia baixem com l’aigua,

i a cada obstacle

refem com si res el camí,

construint a mida el destí.



A contracorrent, de cara al vent,

amb mar de fons i onades,

governa tu el vaixell

que no tens res a perdre,

res a perdre, res, res a perdre.



Boig, el món és boig, però és nostre

i és el millor d’entre els possibles.



Que boig el món,

que em fa anar amunt i avall

i és tard quan veig

que molt pitjor estic jo.



Que boig el món,

on podem creure en més d’un déu,

i això ens obre les ales de la vanitat,

podem ser injustos i malvats.



Però el pitjor és no saber mai

qui mou els fils al teu terrat.



Per art de màgia baixem com l’aigua,

i a cada obstacle

refem com si res el camí,

construint a mida el destí.



A contracorrent, de cara al vent,

amb mar de fons i onades,

governa tu el vaixell

que no tens res a perdre,

res a perdre, res, res a perdre.



Boig, el món és boig, però és nostre

i és el millor d’entre els possibles.