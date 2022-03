Tres portes tinc a ca meva

obertes a tots els vents:

la que està oberta per tu

l’altra per la bona gent,

la que està oberta per tu

l’altra per la bona gent.



Aquí estic,

en ple control dels meus instints, lluint

coartades que et contrastaran

un parell d’amics.

Vinc protegint

les nostres lleis des de petit; tranquil

que en cap arma hi trobaràs

empremtes dels meus dits…



I és cert que no vaig fer-ho,

no en seria capaç,

i és cert que aquella nit no era a la ciutat,

però afina les preguntes,

afina les preguntes

que encara no he dit si soc bo,

encara no saps si soc bo,

encara no he dit que m’inspiri una idea,

que em mogui una gran convicció.

Encara no saps si amb el meu pas

pel món faig que sigui una mica millor.



Tres portes tinc a ca meva

obertes a tots els vents:

la que està oberta per tu

l’altra per la bona gent…



Conec l’argot de la comunitat,

em trobaràs dins d’una casa respectable,

gaudint de ser estimat.

Encaixo mans,

domino els tons i arrufo el nas quan veig

comportaments que m’han semblat

del tot inadequats.



I és cert que no vaig fer-ho,

no en seria capaç,

comprova-ho a les càmeres de seguretat

i afina les preguntes,

afina les preguntes

que encara no he dit si soc bo,

encara no saps si soc bo,

encara no saps si calculo els meus actes

buscant una retribució.

Encara no he dit si soc bo,

encara no saps si soc bo,

encara no saps si dedico la força,

si oriento les meves accions

cap a una banal subsistència

o si estic perseguint algun bé superior.



Mireu l’Innocent Malvat,

ve tot cofoi i amb el barret

fent un gran gest ha saludat

a una noia i a un soldat.

Se’n ve l’Innocent Malvat!

Remena el cul, somriu a tots,

flagell del mal humor,

assot dels desviats,

garant de la Veritat.

I qui deu ser?

On va, d’on ve? Què vol? Què té?

I què carai li han explicat

que li provoca aquests nivells d’hilaritat?



Encara no saps si soc bo,

encara no he dit si soc bo,

encara no saps si em domina la mandra,

si estic espatllat per la por.

Encara no he dit si tinc l’ànima pura

o si em vencen les baixes passions.

Encara no saps quants minuts necessito

que lloïs aquesta cançó.

Encara no he dit si la joia dels altres

em porta només alegria

o em fa brollar dins un verí,

una metzina, una forma subtil de dolor.



Tres portes tinc a ca meva

obertes a tots els vents:

la que està oberta per tu

l’altra per la bona gent,

la tercera per la mort

que la tancarà el meu temps.



