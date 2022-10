El brindis de Verdi

La Traviata és una de les òperes més conegudes de Giuseppe Verdi. Es va estrenar al Teatre la Fenice de Venècia el 6 de març de 1853. Escoltem com Luciano Pavarotti i Nuccia Focile en canten el fragment més famós: el duet Libiamo ne’lieti calici, conegut com El brindis.







Alfredo

Libiamo, libiamo ne’lieti calici

che la bellezza infiora.

E la fuggevol, fuggevol ora

s’inebrii a voluttà

Libiam ne’dolci fremiti

che suscita l’amore,

poiché quell’occhio al core onnipotente va.

Libiamo, amore, amor fra i calici

più caldi baci avrà.



Violetta

Tra voi, tra voi saprò dividere

il tempo mio giocondo;

Tutto è follia, follia nel mondo

ciò che non è piacer

Godiam, fugace e rapido

è il gaudio dell’amore,

è un fior che nasce e muore,

ne più si può goder

Godiamo, c’invita, c’invita un fervido

accento lusinghier.



Violetta

La vita è nel tripudio



Alfredo

Quando non s’ami ancora



Violetta

Nol dite a chi l’ignora,



Alfredo

È il mio destin così.



Tutti

Godiamo, la tazza, la tazza e il cantico,

la notte abbella e il riso;

in questo, in questo paradiso ne scopra il nuovo dì.