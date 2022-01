Un camell d’Orient entra a la ciutat,

carrega a la gepa un sac ple de regals.

Pregunta al seu rei quin camí han de seguir,

però l’home està ben adormit.

El camell vol despertar-lo amb un crit,

que es perd en la nit.



“Disculpi taxista, em podria orientar?

Som a nit de Reis, com vostè ja sabrà,

un nen i una nena ens estan esperant,

portem uns paquets de molt lluny,

però el rei ha caigut en un somni profund

i estic tan perdut!”



Grimpa el camell, grimpa, grimpa pel fanal!

Descansa al balcó del pis principal,

es topa amb pa i aigua que li han preparat,

però el rei dorm en el carreró

i el camell no vol malgastar l’ocasió

de tastar unes neules i un torró.



I es mira al pessebre i es troba atractiu,

allà entre la molsa, travessant un riu,

però no queda temps i s’apropa al sofà,

amb les dents treu, amb cura, del sac,

una bicicleta de colors llampants,

unes nines russes i un soldat.



Un camell d’Orient surt de la ciutat!

La gepa lleugera, buida de regals!

El rei es desperta i pregunta on estan.

“Pot estar tranquil, Majestat”,

contesta la bèstia avançant per l’asfalt,

“ja l’avisaré en arribar”.



I el sol va sortint i el rei segueix roncant!

I el sol va sortint i el rei segueix roncant!



Roger Padilla