Cançó de carrer

Ramon Muntaner (Cornellà de Llobregat, 1950) ha mort als 71 anys. Integrant de la Nova Cançó, va posar veu a poetes com Josep Maria de Sagarra, Miquel de Palol, Joan Salvat-Papasseit o Miquel Martí i Pol. El recordem escoltant una de les seves cançons més conegudes cantada per ell i per Borja Penalba.

Quan tindré cinquanta anys

no vull ser com el pare,

cansat i sense fe,

renec o riallada.



Treball embrutidor,

futbol cada diumenge,

el tuti al cul d’un bar,

tabac de vuit pessetes.



La televisió

que ofega la paraula,

i banys en un mar brut

quan venen les vacances.



La mare un escarràs,

la plaça i la neteja.

I els meus germans petits,

escoles de mals mestres.



Quina buidor,

potser només viuen de veres

els qui moren matant

al carrer o a la guerra.



Apòstols i cabdills,

llanceu el crit d’alarma.

Savis, tècnics, obrers,

forceu les vostres màquines.

Genis de totes arts,

embelliu la croada.



Homes, dones, infants,

de tota llengua i raça,

i els mísers i els vençuts

ramada innumerable,

esperem i engrossim

el clam que ens agermana.



Encara hi som a temps,

encara, encara, encara,

destruirem un món

estúpid i sense ànima.

Cavem els fonaments

d’una vida més alta.