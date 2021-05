Presentem Diëresi, el segon avançament del tercer disc de Pantaleó (Gerard de Pablo), que porta per títol Afluents, i on s’allunya del pop lluminós i vitalista per endinsar-se en un folk més introspectiu i indie. El videoclip de Diëresi ha estat produït i dirigit per ell mateix, i ha estat realitzat i editat per Jan Malgosa (La Rectoria).





Poses paraules

per dir el que estic cantant.

Poses la veu

per dir el que estic pensant.



I no em perdonaria haver esperat

sol el proper tren.

I no em perdonaria haver esperat

sol el proper tren.



Dona’m la mà,

no perquè ara sigui fosc,

sinó perquè així em sembla tot més clar.

Sonen espases

a dins de la teva ment,

cercant la direcció,

confiant que el que estàs fent és el millor.



I no em perdonaria haver esperat

sol el proper tren.

I no em perdonaria no ser

a prop quan estàs absent.

Quan estàs absent.



Tiba’m la corda, fes que em soni sobre el pit.

Que ressoni el que he sentit.

Mulla’ns amb l’aigua

que no haguéssim tastat mai.

I si ens ho beguéssim tot

et diria -estat feliç!-

molt més del que mai m’hagués imaginat.



I no em perdonaria haver esperat

sol el proper tren.

I no em perdonaria haver passat

haver estat tan a prop del que m’has donat.



Tu fas créixer en solitud

el regal que ens fas.

Van passant els anys,

no t’has cansat,

creixent endins.

Fer córrer els dits

pel tall dels llençols

que ha esquinçat l’atzar…



I és aquesta andana

on espero sol encara

la que fa que em senti a casa,

si ens trobem a partir d’ara

junts al proper tren.