El «Moon River» de Louis Armstrong

Louis Armstrong va néixer a Nova Orleans el 4 d’agost de 1901 i va morir el 6 de juliol 1971 a Nova York. El recordem escoltant la versió que va fer, a la veu i a la trompeta, d’una de les cançons més conegudes de Henry Mancini, el “Moon River” que va escriure, amb lletra de Johnny Mercer, per ser cantat per Audrey Hepburn a Breakfast at Tiffany’s (Esmorzar a Tiffany’s), de Blake Edwards.



Moon river, wider than a mile

I’m crossing you in style some day

Oh, dream maker, you heart breaker

Wherever you’re goin’, I’m goin’ your way

Two drifters, off to see the world

There’s such a lot of world to see

We’re after the same rainbow’s end, waitin’ ‘round the bend

My huckleberry friend, moon river, and me