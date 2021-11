El Rèquiem de Mozart al Paranimf

La Coral de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB. Foto: Universitat de Barcelona

Catorze recomana el concert que la Coral de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB farà al Paranimf de l’Edifici Històric el 18 de novembre de 2021, a les 20 h, en el marc del XXXIV Cicle de Música a la Universitat. L’accés és lliure i gratuït amb invitació (es poden reservar en aquest enllaç),

Després de la llarga aturada imposada per la pandèmia, la UB torna a impulsar el Cicle de Música a la Universitat. En la seva XXXIV edició, que es va iniciar el passat octubre, va comptar amb un concert inaugural a càrrec de l’Orquestra de la Universitat de Barcelona que va interpretar obres de Schubert i Txaikovski. La següent cita del cicle serà a càrrec de la Coral de la Facultat de Filologia i Comunicació, que des de la seva fundació el 2016, aplega alumnes, professors i personal administratiu de la facultat, així com persones vinculades a la UB procedents d’altres cors.

La Coral, dirigida per Òscar Salvador, té un repertori molt ampli i variat que va des de la música clàssica, tradicional i contemporània, fins al pop i el rock. En aquesta ocasió interpretarà la Missa de Rèquiem en re menor (K. 626) de Wolfgang Amadeus Mozart. L’obra, escrita el 1791 i estrenada el 1793, va ser la darrera composició de Mozart i ha esdevingut una de les seves obres més reconegudes i importants musicalment parlant, però també en la cultura popular per les circumstàncies de la seva composició i com van ser explicades –a partir d’obres de teatre d’Aleksandr Puixkin i Peter Shaffer– a la pel·lícula Amadeus, dirigida per Milos Forman.

La realitat és que Mozart va rebre l’encàrrec d’escriure el Rèquiem per part d’una persona anònima, però va morir abans de concloure l’obra. La mort li va esdevenir tot just quan havia arribat a compondre el vuitè compàs del Lacrimosa –en algunes interpretacions es finalitza l’obra exactament en aquest moment– i per desig del mateix compositor, va ser completada i finalitzada pel seu amic i deixeble Franz Xaver Süßmayr.

Què: el concert de la Coral de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB.

On: al Paranimf de l’Edifici Històric.

Quan: el dijous 18 de novembre a les 20 h.

Més informació.