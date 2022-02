Ella se ha cansado de tirar la toalla,

se va quitando poco a poco telarañas.

No ha dormido esta noche, pero no está cansada,

no mira ningún espejo pero se siente to’ guapa.



Hoy ella se ha puesto color en las pestañas,

hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña,

hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada,

hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.



Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti,

que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño.

Hoy vas a comprender

que el miedo se puede romper con un solo portazo.



Hoy vas a hacer reír

porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto.

Hoy vas a conseguir

reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.



Hoy vas a ser la mujer

que te dé la gana de ser.

Hoy te vas a querer

como nadie te ha sabío querer.



Hoy vas a mirar pa’ lante

que pa’ atrás ya te dolió bastante.

Una mujer valiente, una mujer sonriente,

mira cómo pasa.



Hoy nació la mujer perfecta que esperaban,

ha roto sin pudores las reglas marcadas.

Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos,

hoy sabe que su vida nunca mas será un fracaso.



Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti

que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño.

Hoy vas conquistar el cielo

sin mirar lo alto que queda del suelo.



Hoy vas a ser feliz

aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo.

Hoy vas a conseguir

reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.



Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti,

que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño.

Hoy vas a comprender

que el miedo se puede romper con un solo portazo.



Hoy vas a hacer reír,

porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto.

Hoy vas a conseguir

reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.