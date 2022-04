Els concerts de Sant Jordi

Aquest Sant Jordi entre parada i parada podem parar l’orella a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. I és que, després de dos anys de no poder-ho celebrar, torna a obrir-nos les portes per gaudir del dia més especial de l’any. El dissabte 23 i diumenge 24 d’abril, d’11.30 a 21:30, al número 515 del carrer Rosselló hi haurà 22 concerts. Hi trobarem des de Joan Dausà, La Pegatina, Suu i Mishima, fins a Blaumut, Sara Roy, Lildami i Xarim Aresté. A més a més, hi haurà foodtrucks, s’hi vendran roses (tots els beneficis seran per a entitats solidàries), llibres (de la mà de la llibreria Abracadabra), i vinils de segona mà. L’entrada al Sant Jordi Musical és gratuïta, però això sí, l’aforament és limitat. Us convidem a descobrir els grups que hi tocaran, i els artistes que signaran.

Actuacions musicals

Dissabte 23 d’abril

Moll d’envasat



12.00 h Joan Dausà.

13.00 h Marcel i Júlia.

14.00 h Mishima.

15.10 h Porto Bello.

17.00 h Ferran Palau.

18.00 h The Crab Apples.

19.00 h Suu.

20.10 h La Ludwig Band.





Sala de Màquines



12.30 h Joan Rovira.

13.30 h Da Souza.

14.30 h Emlan.

16.30 h Alenaire.

17.30 h Alérgicas al polen.

18.30 h Arribar i ploure.

19.30 h Blaumut.





Sala de Cocció



12.30 h River Omelet.

13.30 h Gemma Humet.

14.30 h Ven’nus.

16.30 h Sandra Monfort.

17.30 h Roger Padrós.

18.30 h XY.

19.30 h Anna Andreu.





Diumenge 24 d’abril



Moll d’envasat



12.00 h La Pegatina.

13.00 h Mosaic.

14.00 h El Pony Pisador.

15.10 h Pepet i Marieta.

17.00 h Xarim Aresté.

18.00 h Maruja Limón.

19.00 h Itaca Band.

20.10 h Rambalaya.



Sala de Màquines



12.30 h Flashy Ice Cream.

13.30 h Aiala & ElTornado.

14.30 h Tramma.

16.30 h Lildami.

17.30 h Lal’Ba.

18.30 h The Tyets.

19.30 h 31 FAM.



Sala de Cocció



12.30 h Henrio.

13.30 h David Ros.

14.30 h Amaia Miranda.

16.30 h Las Isabeles.

17.30 h Maria Hein.

18.30 h Sara Roy.

19.30 h Sergi Estella.





Programació de signatures

Dissabte 23 d’abril



12.00 h Gemma Humet.

12.30 h Joan Dausà, Roger Padilla i Albert Puig.

13.00 h Joan Rovira, River Omelet i Loquillo.

13.30 h Marcel i Júlia.

14.00 h Da Souza.

14.30 h Mishima.

15.00 h Ven’nus.

16.15 h Porto Bello.

17.00 h Alenaire i Sandra Monfort.

17.30 h Ferran Palau.

18.00 h Alérgicas al pol·len, Roger Padrós i Shuarma.

18.30 h The Crab Apples.

19.00 h La Ludwig Band, Arribar i Ploure, XY i Blon.

19.30 h Suu.

20.00 h Blaumut i Anna Andreu.

Diumenge 24 d’abril



12.30 h La Pegatina.

13.00 h Flashy Ice Cream i Henrio.

13.30 h Mosaic.

14.00 h Aiala & ElTornado i David Ros.

14.30 h El Pony Pisador.

15.00 h Tramma i Amaia Miranda.

16.15 h Pepet i Marieta.

17.00 h Lildami i Les Isabeles.

17.30 h Xarim Aresté.

18.00 h Lal’Ba i Maria Hein.

18.30 h Maruja Limón.

19.00 h Rambalaya, The Tyets i Sara Roy.

19.30 h Itaca Band.

20.00 h 31 FAM i Sergi Estella.