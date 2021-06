Les estrelles de Jaume Aragall

Jaume Aragall i Garriga va néixer a Barcelona el 6 de juny de 1939. El cantant, considerat un dels millors tenors lírics de la seva generació, és conegut també com a Giacomo Aragall, ja que va iniciar la seva carrera operística a Itàlia i va especialitzar-se en repertori italià. Veiem com interpretava, en format concert, una de les àries més conegudes de l’òpera Tosca, d’un altre Giacomo, Puccini, acompanyat per l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya durant un recital a Torroella de Montgrí, i veiem l’entrevista que li va dedicar el programa (S)avis.







E lucevan le stelle,

Ed olezzava la terra,

Stridea l’uscio dell’orto,

E un passo sfiorava la rena…

Entrava ella, fragrante,

Mi cadea fra le braccia.

Oh! dolci baci, o languide carezze,

Mentr’io fremente

le belle forme disciogliea dai veli.

Svanì per sempre il sogno mio d’amore,

L’ora è fuggita

E muoio disperato!

E muoio disperato!

E non ho amato mai tanto la vita!

Tanto la vita!…