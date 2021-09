Buddy Holly, nom artístic de Charles Hardin Holley, va néixer el 7 de setembre de 1936 i va morir en un accident d’avió el 3 de febrer de 1959, quan només tenia 22 anys. Holly va ser un dels pioners del rock and roll i malgrat que la seva carrera musical va durar només un any i mig, va ser font d’inspiració i influència per a bandes de rock posteriors tan importants com The Beatles. El recordem escoltant-ne aquesta cançó.







Everyday, it’s a gettin’ closer,

Goin’ faster than a roller coaster,

Love like yours will surely come my way, (hey, hey, hey)

Everyday, it’s a gettin’ faster,

Everyone says go ahead and ask her,

Love like yours will surely come my way, (hey, hey, hey)



Everyday seems a little longer,

Every way, love’s a little stronger,

Come what may, do you ever long for

True love from me?



Everyday, it’s a gettin’ closer,

Goin’ faster than a roller coaster,

Love like yours will surely come my way, (hey, hey, hey)



Everyday seems a little longer,

Every way, love’s a little stronger,

Come what may, do you ever long for

True love from me?



Everyday, it’s a gettin’ closer,

Goin’ faster than a roller coaster,

Love like yours will surely come my way, (hey, hey, hey)

Love like yours will surely come my way