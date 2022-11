Irene Cara va néixer el 18 de març de 1959 i ha mort el 25 de novembre de 2022 als 63 anys. Recordem la cantant i actriu –que feia de Coco Hernández a la pel·lícula Fame– amb el que va ser tot un èxit.

Baby, look at me and tell me what you see

You ain’t seen the best of me yet

Give me time, I’ll make you forget the rest

I got more in me and you can set it free

I can catch the moon in my hand

Don’t you know who I am?

Remember my name

I’m gonna live forever

I’m gonna learn how to fly

(High)

I feel it coming together

People will see me and cry

I’m gonna make it to heaven

Light up the sky like a flame

(Fame)

I’m gonna live forever

Baby, remember my name

(Remember, remember, remember, remember)

(Remember, remember, remember, remember)

Baby, hold me tight, ‘cause you can make it right

You can shoot me straight to the top

Give me love and take all I got to give

Baby I’ll be tough, too much is not enough, no

I can ride your heart ‘til it breaks

Oh, I got what it takes

I’m gonna live forever

I’m gonna learn how to fly

(High)

I feel it coming together

People will see me and cry

I’m gonna make it to heaven

Light up the sky like a flame

(Fame)

I’m gonna live forever

Baby, remember my name

(Remember, remember, remember, remember)

(Remember, remember, remember)

I’m gonna live forever

I’m gonna learn how to fly

(High)

I feel it coming together

People will see me and cry

I’m gonna make it to heaven

Light up the sky like a flame

(Fame)

I’m gonna live forever

Baby, remember my name

(Remember, remember, remember, remember)

(Remember, remember, remember, remember)

Remember my name

I’m gonna live forever

(Fame)

I’m gonna learn how to fly

(High)

I feel it coming together

(Fame)

People will see me and cry

(Remember my name)

I’m gonna make it to heaven

(Fame)

Light up the sky like a flame

(Fame)

Oh I’m gonna live forever

(Fame)

Baby, remember my name

I’m gonna live forever

(Fame)

I’m gonna learn how to fly

(High)

I feel it coming together

(Fame)

People will see me and cry

(Fame)