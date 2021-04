Grândola, vila morena és una cançó escrita pel cantautor portuguès Zeca Afonso. El 25 d’abril de 1974, el Movimento das Forças Armadas (MFA) la va emetre per la ràdio com a senyal per començar el cop d’estat contra la dictadura d’António de Oliveira Salazar en el que va ser l’inici de l’anomenada “Revolució dels clavells”. L’escoltem interpretada per Amália Rodrigues, pel mateix Zeco Afonso, acompanyat pel públic i per Marina Rossell i Enric Montefusco, versionant-la en català.







Grândola, vila morena

Terra da fraternidade

O povo é quem mais ordena

Dentro de ti, ó cidade.



Dentro de ti, ó cidade

O povo é quem mais ordena

Terra da fraternidade

Grândola, vila morena



Em cada esquina um amigo

Em cada rosto igualdade

Grândola, vila morena

Terra da fraternidade



Terra da fraternidade

Grândola, vila morena

Em cada rosto igualdade

O povo é quem mais ordena



À sombra duma azinheira

Que já não sabia a idade

Jurei ter por companheira

Grândola a tua vontade



Grândola a tua vontade

Jurei ter por companheira

À sombra duma azinheira

Que já não sabia a idade









Grândola, vila morena,

terra de fraternitat.

És el poble qui governa

des del fons de la ciutat.



Des del fons de la ciutat

és el poble qui governa.

Terra de fraternitat,

Grândola, vila morena.



Un amic a cada casa,

igualtat entre nosaltres.

Grândola, vila morena,

terra de fraternitat.



Terra de fraternitat,

Grândola, vila morena.

Igualtat entre nosaltres,

és el poble qui governa.



I a l’ombra d’una alzina

que no sé quants anys tenia

vaig jurar acompanyar-te

fins que no fossis ben lliure.



Fins que no fossis ben lliure

vaig jurar acompanyar-te.

Fou a l’ombra d’una alzina

que no sé quants anys tenia.