Por si acaso se acaba el mundo

todo el tiempo he de aprovechar,

corazón de vagabundo,

voy buscando mi libertad.

He viajado por la tierra

y me he dado cuenta de que

donde no hay odio ni guerra

el amor se convierte en rey.

Tuve muchas experiencias

y he llegado a la conclusión

que perdida la inocencia

en el sur se pasa mejor.



Para hacer bien el amor hay que venir al sur,

para hacer bien el amor e ir donde estas tú.

Sin amantes ¿quien se puede consolar?

Sin amantes esta vida es infernal.

Para hacer bien el amor hay que venir al sur

lo importante es que lo hagas

con quien quieras tú.

Y si te deja no lo pienses más:

búscate otro más bueno,

vuélvete a enamorar.



Todos dicen que el amor

es amigo de la locura,

pero a mí que ya estoy loca

es lo único que me cura.

¿Cuántas veces la inconsciencia

rompe con la vulgaridad?

Venceremos resistencias

para amarnos cada vez más.

Tuve muchas experiencias

y he llegado a la conclusión

que perdida la inocencia

en el sur se pasa mejor.



Para hacer bien el amor hay que venir al sur,

para hacer bien el amor e ir donde estas tú.

Sin amantes ¿quien se puede consolar?

Sin amantes esta vida es infernal.

Para hacer bien el amor hay que venir al sur

lo importante es que lo hagas

con quien quieras tú.

Y si te deja no lo pienses más:

búscate otro más bueno,

vuélvete a enamorar.



Para hacer bien el amor hay que venir al sur,

para hacer bien el amor e ir donde estas tú.

Sin amantes ¿quien se puede consolar?

Sin amantes esta vida es infernal.

Para hacer bien el amor hay que venir al sur

lo importante es que lo hagas

con quien quieras tú.

Y si te deja no lo pienses más:

búscate otro más bueno,

vuélvete a enamorar.