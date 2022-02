Ovidi Montllor va néixer a Alcoi el 4 de febrer de 1942 i va morir a Barcelona el 10 de març de 1995. Recordem el cantautor valencià amb una de les seves cançons més conegudes, Homenatge a Teresa.







Com un record d’infantesa

sempre recordaré

la Teresa

ballant el vals.



Potser fos l’últim fet

amb algú que estimés

abans que un bombardeig

la tornés boja.



Tots els xiquets la seguíem

i en un solar apartat

ens instruíem

al seu voltant.



Mig descabellonada

ens mostrava les cuixes

i ens donava lliçons

d’anatomia.



Ella ens va dir d’on veníem.

I que els reis de l’Orient

no existien,

ni llops, ni esperits.



Ens parlava de l’amor

com la cosa més bonica

i preciosa,

sense pecat.



Ens ensenyà a ballar

a cantar i a estimar.

D’això ella era

la que més sabia.



Amb una floreta al seu cap

i un mocador negre al coll

i faldes llargues

i un cigarret.



Vas ser la riota

dels grans,

i la mestra més volguda

dels infants.



Ara de gran comprenc

tot el que per tu sent,

i et llence un homenatge

als quatre vents.



Com un record d’infantesa

sempre et recordaré, a tu,

Teresa,

ballant el vals.