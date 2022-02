Després de tres anys de silenci discogràfic, Els Catarres han publicat el seu cinquè treball, Diamants, del qual ja van avançar una primera cançó. Veiem el segon videoclip d’aquest nou treball, el de la cançó Honestament.



Ja sé que avui t’has llevat trist

i que no trobes cap motiu per ser feliç.

I, honestament, sembla que el món

se’n va a la merda per moments.

No passa res, tots som així

i ens oblidem del que tenim tan fàcilment,

de tant en tant cal recordar que:

Vivim en una roca donant voltes a un estel

i és aquest sol el que ens escalfa avui la pell,

som l’excepció més improbable en l’espai-temps,

desafiament amb l’univers indiferent.

Ni massa lluny, ni massa a prop,

la llum i la calor faran possible l’impossible.

On neix la vida, neix l’amor,

el ball i la cançó.

Tot està bé!

Sols haver nascut ja és una gran casualitat

i vull brindar perquè és l’amor qui ens ha creat.

Et trencaran el cor i potser tu també ho faràs

però més d’hora o més tard ens en riurem de tot plegat.

Hi ha tantes trampes pel camí

i són tants els verins i tanta gent que et vol fer caure.

Ningú va dir que fos senzill,

però tot el que et caus ja ho portes dins.

Perquè hem fet la paraula

i ens hem posat dempeus,

perquè hem construit miracles

i hem desafiat als déus,

perquè hem aprés a viure fins a l’hora més greu

i al final hem fet sentir la nostra veu.

Perquè busquem el repte quan tot està per fer,

perquè hem sentit la crida dels herois i els pioners,

perquè no hi ha fronteres pels que tenen el cor net

i és en la corda fluixa quan més brillem.

Que tot està bé!