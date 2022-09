Jimmy Fontana, nascut a Camerino el 13 de novembre del 1934 i mort l’11 de setembre del 2013 a Roma, va ser un cantant i actor italià, autor de clàssics com Il mondo, que va cantar en italià, castellà i català.







No, aquesta nit, amor,

no puc pensar en ningú.

He obert els ulls

i miro tot al meu voltant,

i al meu voltant girava el món,

com ho ha fet sempre.



Gira el món i gira,

per l’espai que els meus ulls miren

amb amors que avui comencen

amb amors que ahir morien.

Amb les penes i alegres

d’altra gent que és com soc jo.



El món,

el món que viu fet silenci,

el món que fa que ja no pensi

si no és per dir que no soc res.



El món volta

i ni un moment pot aturar-se.

La nit ja mor i el s’aixeca

i un nou dia vindrà.



El món volta.



El món volta

i ni un moment pot aturar-se.

La nit ja mor i el s’aixeca

i un nou dia vindrà.







No, esta noche amor

yo no he pensado en ti,

abrí los ojos

para ver en torno a mi

y en torno a mi giraba

el mundo como siempre.



Gira, el mundo gira

en el espacio de infinito.

Con amores que comienzan,

con amores que se han ido,

con las penas y alegrías de la gente como yo.



Oh, mundo.

Llorando ahora yo te busco.

En el silencio yo me pierdo

y no soy nada al verte a ti.

El mundo

no se ha parado ni un momento,

su noche muere y llega el día.

Y ese día vendrá.



Oh, mundo.

El mundo

no se ha parado ni un momento,

su noche muere y llega el día.

Y ese día vendrá.







No, stanotte amore

non ho più pensato a te.

Ho aperto gli occhi

per guardare intorno a me,

e intorno a me

girava il mondo come sempre.



Gira, il mondo gira

nello spazio senza fine,

con gli amori appena nati,

con gli amori già finiti,

con la gioia e col dolore,

della gente come me.



Oh mondo, soltanto adesso

io ti guardo,

nel tuo silenzio io mi perdo,

e sono niente accanto a te.



Il mondo

non si è fermato mai un momento,

la notte insegue sempre il giorno,

ed il giorno verrà.