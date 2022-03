Je suis venu te dire que je m’en vais

Et tes larmes n’y pourront rien changer

Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais

Je suis venu te dire que je m’en vais

Tu te souviens des jours anciens et tu pleures

Tu suffoques, tu blêmis à présent qu’a sonné l’heure

Des adieux à jamais

Je suis au regret de te dire que je m’en vais

Je t’aimais, oui, mais



Je suis venu te dire que je m’en vais

Tes sanglots longs n’y pourront rien changer

Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais

Je suis venu te dire que je m’en vais

Tu te souviens des jours heureux et tu pleures

Tu sanglotes, tu gémis à présent qu’a sonné l’heure

Des adieux à jamais

Je suis au regret de te dire que je m’en vais

Car tu m’en a trop fait



Je suis venu te dire que je m’en vais

Et tes larmes n’y pourront rien changer

Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais

Je suis venu te dire que je m’en vais

Tu te souviens des jours anciens et tu pleures

Tu suffoques, tu blêmis à présent qu’a sonné l’heure

Des adieux à jamais

Je suis au regret de te dire que je m’en vais

Je t’aimais, oui, mais



Je suis venu te dire que je m’en vais

Tes sanglots longs n’y pourront rien changer

Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais

Je suis venu te dire que je m’en vais

Tu te souviens des jours heureux et tu pleures

Tu sanglotes, tu gémis à présent qu’a sonné l’heure

Des adieux à jamais

Je suis au regret de te dire que je m’en vais

Car tu m’en a trop fait





Foto: Facebook Serge Gainsbourg