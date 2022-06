El meu disc preferit de Chris Isaak és el segon –que va titular Chris Isaak com si el primer hagués estat una confusió–, un àlbum ple de cançons magnífiques com Blue Hotel o You Owe Me Some Kind Of Love. La fama mundial, però, li va arribar amb el tercer, Heart Shaped World, que contenia la cançó que hem traduït i subtitulat als VOSC: Wicked Game.



La cançó no va triomfar immediatament després de la publicació del disc sinó un any més tard, quan David Lynch la va escollir per formar part destacada de la banda sonora de la seva pel·lícula Wild at Heart (Lynch ja havia fet servir una altra cançó d’Isaak a Blue Velvet, i tots dos continuarien col·laborant sovint en el futur, incloent participacions ocasionals d’Isaak com a actor).



Wild at Heart va guanyar la Palma d’Or a Cannes, i la cançó és tan bona que fins i tot compensa l’actuació de Nicholas Cage (les interpretacions de Diane Ladd i Willem Dafoe també hi ajuden).









Joc pervers



El món es cremava i ningú no em podia salvar tret de tu

És estrany el que els ingenus poden arribar a fer per desig

Mai no havia somiat que coneixeria algú com tu

I mai no havia somiat que perdria algú com tu



No, no vull enamorar-me (aquesta noia només et trencarà el cor)

No, no vull enamorar-me (aquesta noia només et trencarà el cor)

De tu

De tu (aquesta noia només et trencarà el cor)



Quin joc més pervers vas jugar per fer-me sentir així

Quina cosa més perversa de fer, deixar-me somiar en tu

Quina cosa més perversa de dir, que mai no et vas sentir així

Quina cosa més perversa de fer, fer-me somiar en tu



I jo vull enamorar-me (aquesta noia només et trencarà el cor)

No, jo vull enamorar-me (aquesta noia només et trencarà el cor)

De tu



El món es cremava i ningú no em podia salvar tret de tu

És estrany el que els ingenus poden arribar a fer per desig

Mai no havia somiat que estimaria algú com tu

I mai no havia somiat que perdria algú com tu



No, jo vull enamorar-me (aquesta noia només et trencarà el cor)

No, jo vull enamorar-me (aquesta noia només et trencarà el cor)

De tu (aquesta noia només et trencarà el cor)

De tu (aquesta noia només et trencarà el cor)



No, jo… (aquesta noia només et trencarà el cor)

(Aquesta noia només et trencarà el cor)



Ningú no estima ningú



Foto: Theophilos Papadopoulos



Versió original



Wicked Game



The world was on fire and no one could save me but you.

It’s strange what desire will make foolish people do.

I never dreamed that I’d meet somebody like you.

And I never dreamed that I’d lose somebody like you.



No, I don’t want to fall in love (this girl is only gonna break your heart)

No, I don’t want to fall in love (this girl is only gonna break your heart)

With you, with you (this girl is only gonna break your heart)



What a wicked game you play to make me feel this way.

What a wicked thing to do, to let me dream of you.

What a wicked thing to say, you never felt this way.

What a wicked thing to do, to make me dream of you



And I wanna fall in love (this girl is only gonna break your heart)

No, I wanna fall in love (this girl is only gonna break your heart)

With you.



The world was on fire and no one could save me but you.

It’s strange what desire will make foolish people do.

I never dreamed that I’d love somebody like you.

And I never dreamed that I’d lose somebody like you,



No, I wanna fall in love (this girl is only gonna break your heart)

No, I wanna fall in love (this girl is only gonna break your heart)

With you (this girl is only gonna break your heart)

With you (this girl is only gonna break your heart)



No, I… (this girl is only gonna break your heart)

(This girl is only gonna break your heart)



Nobody loves no one.





Chris Isaak (1989)