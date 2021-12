Ferran Palau ha publicat Joia (Hidden Track Records, 2021), el segon disc que publica enguany. Després de Parc (Hidden Track Records, 2021), que va veure la llum al febrer, Palau ha comptat per al nou treball amb la col·laboració d’altres artistes de la família discogràfica com Maria Hein, Carlota Flâneur, Anna Andreu o Iris Deco, que canten amb ell en cançons com Joia. El videoclip d’aquest primer senzill l’ha dirigit per Carles Pons Altimira.

Faig una llista del que més m’estimo,

de la roba que em poso i la demés la tiro.

Faig el recompte de tot el que em passa

i m’adono molt tard que ets la joia més cara.

I per fi, el que em fa feliç,

ho tinc i vaig mar endins.

Faig un mapa de senyals marcades

perquè busco els llocs on tu abans estaves.

Si no t’hagués perdut, em voldries encara?

I m’adono molt tard que ets la joia més rara.

I per fi, el que em fa feliç,

ho tinc i vaig mar endins.

I per fi, el que em fa feliç,

ho tinc i vaig mar endins.