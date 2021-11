Georges Mayer Dahan, conegut com a Georgie Dann, va néixer a París el 14 de gener de 1940 i ha mort a Madrid el 3 de novembre de 2021 als 81 anys després de no haver superat una operació de maluc. Recordem el rei de la cançó d’estiu, conegut per haver creat temes com El bimbó (1975), Carnaval, carnaval (1983) o El chiringuito (1988), escoltant-lo cantar La barbacoa (1994).