La Damm treu a ballar Sant Jordi

Més d’una vintena de grups actuaran al Sant Jordi Musical que, com cada any, ha preparat l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. Des de les onze del matí fins a les deu de la nit, als tres escenaris del número 515 del carrer Rosselló de Barcelona hi tocaran grups com els Catarres, Gertrudis, 31 FAM, Roba Estesa, Sergi Carbonell, Koers, Siderland i Grauwi + Marta Cascales, Triquell o Socunbohemio. Aquí teniu totes les actuacions:



Moll d’envasat



12:00 h Triquell

13:00 h Els Catarres

14:00 h Siderland

15:00 h Roba Estesa

17:00 h Koers

18:00 h 31 FAM

19:00 h Gertrudis

20:00 h Mr. Dynamite The James Brown Experience







Sala de Màquines



12:30 h Koko Jean & The Tonics

13:30 h Selvanua

14:30 h The Sick Boys

16:30 h Pol Batlle

17:30 h Socunbohemio

18:00 h Azul

19:30 h Sergi Carbonell







Sala de Cocció



12:30 h Pau Brugada

13:30 h La Marta Rius

14:30 h Grauwi + Marta Cascales

16:30 h Júlia Blum

17:30 h Carla

18:00 h Maria Florit

19:30 h Sara Terraza





Aquestes nou hores de música es complementaran amb les signatures de discos d’artistes com La Pegatina, Selva Nua, Pau Brugada, La Marta Rius o Júlia Blum, entre molts altres que podeu consultar aquí. A més a més, la gastronomia serà un altre dels punts forts. Hi trobarem una àmplia varietat de propostes, amb opcions veggies i sense gluten, ideals per acompanyar qualsevol de les cerveses de Damm. S’hi podrà degustar, per exemple, les milaneses de Chalito, la cuina mexicana de Corazón de Ágave, els entrepans d’autor d’El Mercader, les hamburgueses de Fileteando, les creps dolces i salades de Maria una Crep o el lluç fresc arrebossat amb tempura fumada i patates fregides de The Fish&Chips Shop. Tampoc hi faltaran els llibres, uns dels grans protagonistes de la diada de Sant Jordi. És per això que s’habilitarà un market de llibres i vinils −aquests darrers de segona mà− a càrrec de Quarentena Ediciones i El Tocadiscos. Entitats socials com la Fundació Amics de la Gent Gran, l’Associació Diversitat Funcional d’Osona (ADFO), l’Associació SaóPrat, la Fundació Finestrelles, la Fundació Portolà, la Fundació Roure, la Fundació Rubricatus i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona estaran representades a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm a través de la venda de roses. Els beneficis obtinguts es destinaran al pla Creu Roja Reacciona davant la Crisi.