La Mercè balla a la platja

Acaba l’estiu, però amb una bona notícia: torna la Mercè. I amb ella, els concerts gratuïts que Estrella Damm organitza a la platja del Bogatell. Us convidem a descobrir els grups que el divendres 23 i el dissabte 24 de setembre pujaran a l’escenari Mediterràniament per celebrar la festa major barcelonina.



El divendres a les 21.30 els primers a tocar seran els sabadellencs 31 FAM, convertits en un fenomen gràcies a cançons com Nens del barri o Valentina.



Els seguirà, a les 23.30, Alizzz, un dels productors més importants de casa nostra i guanyador de tres Grammy llatins, que presentarà el seu projecte en solitari.



La Santa Salut, rapera de prestigi internacional, a la 1.30 tancarà la nit amb les cançons socials, revolucionàries i feministes del seu segon treball, Discordia.



El dissabte 24 de setembre començarà, a les 21.30, amb la música festiva, compromesa i reflexiva de Marcel i Júlia.



I a les 23.30, Els Catarres ens oferiran els seus diamants.



El darrer concert, a la 1.30, serà de Delafé y Las Flores Azules, que estan fent una gira de retorn amb motiu del seu vintè aniversari.



Per altra banda, el 25 i 26 de setembre, a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm hi haurà música, activitats per als més petits i una àmplia oferta gastronòmica.