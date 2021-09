La Mercè fa 150 anys

La festa de la Mercè es va fer per primer cop el 1871. 150 anys després, Estrella Damm ens convida a celebrar-ne aquest segle i mig de vida amb una colla de grups que tocaran en dos llocs: l’Escenari Mediterràniament, ubicat a la Plataforma Marina del Fòrum, i l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, on tocaran els grups programats al BAM Barcelona Acció Musical. L’aforament està limitat i cal reservar-ne l’entrada al barcelona.cat/lamerce (a partir del dimarts 14 hi trobareu les entrades per a l’Antiga Fàbrica, i a partir del dimecres 15, les de l’Escenari Mediterràniament). A més a més, alguns concerts es podran seguir en directe a través de betevé i de BcnCultura.





Escenari Mediterràniament (Plataforma Marina del Fòrum)



Divendres 24 de setembre



A les 20:20, The Crab Apples.

A les 21:40, Sofia Gabanna.

A les 23:00, Stay Homas.

Dissabte 25 de setembre



A les 20:25, Joana Serrat & The Great Canyoners.

A les 21:35, Buhos.

A les 23:10, Oques Grasses.

Antiga Fàbrica Estrella Damm



Dissabte 25 de setembre



A les 12:00, Eterna Juventut.

A les 13:30, Estruç.

A les 17.30, Tronco.

A les 19:00, Lidia Damunt.

A les 20:30, Rusowsky.

Diumenge 26 de setembre



A les 17:00, Antonia Jiménez.

A les 18:30, Yndi.

A les 20:00, Tutu.