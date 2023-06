Jo vull anar a la platja amb tu,

i fer l’amor després, dinar amb Plats Bruts.

Tardeo de mojito, teteo amb el Benito,

són bones vibes tot el que faig amb tu.



Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu,

des de que t’he vist avui, ui, ui, ui, ui.

Haha no, què ha passat? Crec que m’he enamorat,

si això s’acaba tindré el cor trencat.



Et passaré a recollir per anar a la cala d’ahir

i menjarem Calippo.

Cervesa i solesito,

fins que se’ns faci de nit.



Ja està tot ready per sortir

i tu portes el pareo de vestit

i sona Despacito.

Flotant com un manguito (to, to, to, to!)

fins que s’acabi la nit.



Jo vull anar a la platja amb tu,

i fer l’amor després, dinar amb Plats Bruts.

Tardeo de mojito, teteo amb el Benito,

són bones vibes tot el que faig amb tu.



Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu,

des de que t’he vist avui, ui, ui, ui, ui.

Haha no, què ha passat? Crec que m’he enamorat,

si això s’acaba tindré el cor trencat.



Amore, tu i jo serem portada de la Cuore,

que fa molt de temps que estic amb la Sole,

i ara només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu.



Perché tu sei il mio amore,

tu i jo serem portada de la Cuore,

banyant-nos a l’aigua cristalina,

que questa matina ha fet épico sole.



Jo vull anar a la platja amb tu

i fer l’amor després, dinar amb Plats Bruts.

Tardeo de mojito,

teteo amb el Benito (to, to, to, to!)

fins que s’acabi l’épico sole.



Amore… Sei il mio amore!

Cuore… The Tyets! Homas!

Si això s’acaba tindré el cor trencat.