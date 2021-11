Joan Dausà ha publicat nou disc, Ho tenim tot, on trobem cançons com la que us ensenyem, La vida és més que això, en què reflexiona sobre la desconnexió que sovint tenim amb la vida. I on enlaira una esperança: que tot plegat tingui una mica més de profunditat.



Si això és la vida ja no sé

si m’estimo més ser ocell

i deixar-me endur pel vent.

O ser un cuc que no entén res

i surt a veure el sol

quan la pluja s’esvaeix.



Si això és la vida ja no sé

si vull viure gaire temps

en un món on hi ha nens

tremolant enmig del mar

o a un carrer de la ciutat

on ningú els ha preguntat el nom.



I mentrestant anem

aplaudint misèries,

esquivant l’amor,

ignorant la mort.

Aplaudint misèries,

esquivant l’amor,

ignorant la mort.



Però potser amb sort

la vida és més que això,

tant de bo la vida voli més

que el cos.



Si això és la vida

o hi ha molt més

i som part de l’univers

on res desapareix.

Aquí et deixo el meu fragment

una partícula en present,

no tinc més i no soc menys.



I mentrestant anem

aplaudint misèries,

esquivant l’amor,

ignorant la mort.

Aplaudint misèries,

esquivant l’amor,

ignorant la mort.

Aplaudint misèries,

esquivant l’amor,

ignorant la mort.

Però potser amb sort

la vida és més que això.

Tant de bo la vida voli

més que el cos.



I ara uns ulls que ens porten lluny.

I ara uns ulls que ens porten lluny de tot.