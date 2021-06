L’art és blau

“El Festival Portalblau és un portal obert a disciplines tan variades com ho són les tonalitats del blau, un color que representa a la perfecció l’esperit de l’art.” Així es presenta el festival que aquest juliol i agost, entre l’Escala i Empúries i entre el blau del mar i del cel, acollirà música, dansa, poesia, presentacions, jornades de reflexió i tota mena de manifestacions artístiques. Hi trobarem des de Miki Núñez, Oques Grasses, Manel, Suu, Manu Guix, fins a Manuel Forcano, Mireia Calafell, un homenatge a Joan Margarit o la dansa de la Companyia El Paller. Per submergir-nos en l’essència d’aquest festival, nascut l’estiu del 2008, Cristina Torres, que n’és la directora, ha fet un recorregut per 14 idees que fan olor de mar.



Festival Portalblau

1. Al Portalblau el teló de fons és el blau de cel i el del Mediterrani. Aquest color és l’ADN del festival.



2. “El color del somni, el color de l’art, un color hel·lènic i homèric, el color oceànic i del firmament”, Rubén Darío.



3. “El blau és un color noble, bell, més perfecte que cap altre color: falten paraules per descriure’l”, Cenninno Cenninni.



4. “L’art és el blau”, Victor Hugo.



5. “El blau és el color més proper a la veritat”, Steven Tyler.



6. “El blau és l’invisible convertint-se en visible. No té dimensions. Està més enllà de les dimensions que formen part dels altres colors”, Yves Klein.



7. “El blau és el color de la vida interior”, William H. Gass.



8. “Gairebé sense excepció, el blau s’associa al domini de l’abstracció i de la immaterialitat”, Wassily Kandinsky.

9. “Preserva i valora el punt blau pàl·lid: l’única llar que hem conegut”, Carl Sagan.

10. En algunes cultures es considera com un color protector.



11. El blau és el color que més persones escullen en tot el planeta com el seu preferit.



12. Inspira sentiments positius: calma, esperança, bellesa, immensitat, solitud, misteri, confiança, sinceritat, creació, emoció.



13. Escriptors, pintors i poetes s’han sentit atrets per la màgia i la gran capacitat de reacció emotiva que suggereix i evoca.



14. El Mediterrani ens explica qui som, qui volem ser i qui no. Punt de trobada de diferents cultures, d’intercanvi, de creixement, de riquesa i de creació, també ha estat el marc de grans batalles i conflictes, i avui, malauradament, és l’escenari d’un gran drama humanitari que ens mostra les desigualtats entre les seves ribes nord i sud, est i oest. En aquesta cruïlla cal una mirada transformadora i reflexiva i això és el que procurem oferir des de Portalblau.



