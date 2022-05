LaDonna Adrian Gaines, coneguda com a Donna Summer, va néixer a Boston el 31 de desembre del 1948 i va morir a Naples (Florida) el 17 de maig del 2012. Recordem la cantant, pianista i compositora escoltant com interpretava la cançó escrita per Paul Jabara que va formar part de la pel·lícula Gràcies a Déu, ja és divendres (1978). Jabara va rebre un Globus d’Or i un Oscar a la millor cançó original, i la interpretació de Donna Summer va ser premiada amb un Grammy.







Last dance

Last chance for love

Yes, it’s my last chance

For romance tonight



I need you by me

Beside me, to guide me

To hold me, to scold me

‘Cause when I’m bad

I’m so, so bad



So let’s dance the last dance

Let’s dance the last dance

Let’s dance this last dance tonight



Last dance

Last dance for love

Yes, it’s my last chance

For romance tonight



Oh oh I need you by me

Beside me, to guide me

To hold me, to scold me

‘Cause when I’m bad

I’m so, so bad



So let’s dance, the last dance

Let’s dance, the last dance

Let’s dance, the last dance tonight



I need you by me

Beside me, to guide me

To hold me, to scold me

‘Cause when I’m bad

I’m so, so bad



So c’mon baby

Dance that dance

C’mon baby

Dance that dance

C’mon baby

Last dance tonight

Yeah yeah