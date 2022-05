Nous prendrons le temps de vivre

d’être libres, mon amour

sans projets et sans habitudes

nous pourrons rêver notre vie



Viens, je suis là, je n’attends que toi

tout est possible, tout est permis



Viens, écoute ces mots qui vibrent

sur les murs du mois de mai

Ils nous disent la certitude

que tout peut changer un jour



Viens, je suis là, je n’attends que toi

tout est possible, tout est permis



Nous prendrons le temps de vivre

d’être libres, mon amour

sans projets et sans habitudes

nous pourrons rêver notre vie







Ens prendrem el temps de viure,

de ser lliures, amor meu.

Lluny d’antics costums que ens limiten,

traçarem un altre camí.



I si anem junts, anirem més lluny.

Tot és possible, tot és permès.



Sents com jo, tot el que escrivíem a París,

pels seus carrers.

Ja fa uns anys ens sentíem lliures,

perquè tot de cop canviés.



I si anem junts, anirem més lluny.

Tot és possible, tot és permès.