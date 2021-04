L’Eva i la Jana

Ja tenen setze anys

i ara tot els crema refregant els cossos

pels camps del costat.

Un vestit de flors

i una camisa descansen a l’herba

si el riu és a prop.

Marxen les hores buscant pigues noves,

tan sols els ocells les han vist.

Agafen les bicis sabent que és l’inici,

sobre els seus caps s’ha fet de nit.

Quan li agafa la mà no passa el temps.

“Saps que t’estimo! Mai m’ha passat,

no sé que som, què està passant?”

I entre uns dits els dits de l’altra

com si fos un videoclip. Que ens ha passat?

No sé que som, però què guapa estàs!

La Jana ja dorm,

perquè quan sent un pit contra l’esquena

li agafa la son.

L’Eva s’ha llevat,

està molt nerviosa perquè té un examen

a la facultat.

I ara exagera amb que no se sap cap tema

dels trenta que té per llegir.

S’apropa la Jana que ve per darrere,

diu que amb ella ha après a ser feliç.

Quan li agafa la mà no passa el temps.

“Saps que t’estimo! Mai m’ha passat,

no sé què som, què està passant?”

I al record les tardes bones

com si fos un videoclip del que ha passat,

de tot el que som, però què guapa estàs!

Li fa un petó al front,

mentre a la camilla la Jana fa estona

que pensa que es mor.

Una mica més,

un terç d’una joia ja és fora del temple

on la vida neix.

És tan petita i té els ulls de la Jana,

i quan plora sols l’Eva somriu.

Ja passa a vegades que algunes històries

tenen un final feliç.

I així s’han fet grans,

créixer és estimar.

I així s’han fet grans,

créixer és estimar.