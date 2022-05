El 16 de juny de 1986 The Smiths van publicar The Queen Is Dead. Era el seu tercer disc d’estudi i era una meravella. (L’any 2013 la revista New Musical Express el va escollir com el millor àlbum de tots els temps.)



A finals de l’any anterior l’àlbum ja estava llest —al setembre ja havien avançat un primer single, The Boy With the Thorn in His Side— però la relació entre la banda i Geoff Travis, el propietari del seu segell discogràfic, Rough Trade Records, no anava gaire més enllà de l’intercanvi de demandes legals, i el llançament es va retardar. Amb el disc a punt de sortir, Travis va proposar la cançó There’s a Light that Never Goes Out com a single, però Marr s’hi va negar i va decidir que fos Bigmouth Strikes Again, un altre tema descomunal.



Finalment, però, l’any 92 la cançó —sovint considerada la millor que The Smiths han fet mai—, es va publicar com a single, quan ja feia cinc anys que la banda s’havia separat.







Hi ha una llum que mai no s’apaga​



Surt amb mi aquesta nit

Porta’m on hi ha música i hi ha gent

Que són joves i vius

Voltant en el teu cotxe

Mai, mai no vull anar a casa

Perquè ja no en tinc cap



Surt amb mi aquesta nit

Perquè vull veure gent

I vull veure vida

Voltant en el teu cotxe

Oh, sisplau no em deixis a casa

Perquè no és casa meva, és seva

I ja no m’hi volen mai més



[Tornada]

I si un bus de dos pisos

S’estavella contra nosaltres

Morir al teu costat

És una manera tan divina de morir

I si un camió de deu tones

Ens mata a tots dos

Morir al teu costat

Doncs el plaer, el privilegi és meu



Surt amb mi aquesta nit

Porta’m on sigui, tant me fa

Tant me fa, tant me fa

I en el fosc pas soterrani

Vaig pensar, Déu meu,

al final ha arribat la meva oportunitat

Però una por estranya em va atrapar

I no vaig poder ni preguntar



Surt amb mi aquesta nit

Oh porta’m on sigui, tant me fa

Tant me fa, tant me fa

Voltant en el teu cotxe

Mai, mai no vull anar a casa

Perquè no en tinc cap

No, no en tinc cap



[Tornada]



Oh, hi ha una llum que mai no s’apaga

Hi ha una llum que mai no s’apaga

Hi ha una llum que mai no s’apaga

Hi ha una llum que mai no s’apaga

Hi ha una llum que mai no s’apaga…





Foto: Jose Dreamer



There’s a Light That Never Goes Out



Take me out tonight

Where there’s music and there’s people

Who are young and alive

Driving in your car

I never never want to go home

Because I haven’t got one anymore



Take me out tonight

Because I want to see people

And I want to see life

Driving in your car

Oh please don’t drop me home

Because it’s not my home, it’s their home

And I’m welcome no more



[ Chorus]

And if a double-decker bus

Crashes in to us

To die by your side

Is such a heavenly way to die

And if a ten ton truck

Kills the both of us

To die by your side

Well the pleasure, the privilege is mine



Take me out tonight

Take me anywhere, I don’t care

I don’t care, I don’t care

And in the darkened underpass

I thought Oh God,

my chance has come at last

But then a strange fear gripped me

And I just couldn’t ask



Take me out tonight

Oh take me anywhere, I don’t care

I don’t care, I don’t care

Driving in your car

I never never want to go home

Because I haven’t got one

No, I haven’t got one



[ Chorus]



Oh, there is a light and it never goes out

There is a light and it never goes out

There is a light and it never goes out

There is a light and it never goes out

There is a light and it never goes out…





Marr/Morrissey (1986)