L’artista examericà DeForrest Brown Jr. participarà a «Lorem Ipsum» Foto: Facebook DeForrest Brown Jr.

Catorze recomana la quarta edició de Lorem Ipsum, el cicle de sessions musicals que el Macba celebra els dijous 8, 15, 22 i 29 de juliol de 2021, a l’Auditori Meier, la sala d’exposicions del Convent i els exteriors del museu.

Aquesta edició de Lorem Ipsum se centra de nou en aproximacions des dels marges de la música i el ludisme, sigui per raons estètiques, en un conscienciós esforç per desdibuixar disciplines i incloure els processos a les seves presentacions en públic, o sigui des d’una lectura política que actualitza i revisa des del present les lògiques i violències (encara vigents) del colonialisme i l’esdevenir negre des del Mediterrani. Lorem Ipsum comptarà, entre altres, amb la participació de DeForrest Brown Jr., que reivindica expressions artístiques com el tecno per a la negritud des de fronts com la campanya Make Techno Black Again, que celebra els orígens d’aquest estil de música electrònica, les seves arrels i l’experiència de la classe treballadora afroamericana. En podeu consultar la programació completa al web.

Què: la quarta edició de Lorem Ipsum.

On: a l’Auditori Meier, la sala d’exposicions del Convent i els exteriors del Macba.

Quan: els dijous 8, 15, 22 i 29 de juliol de 2021.

Més informació.