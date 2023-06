Quan es va acabar l’escola

van tancar darrere meu

aquella porta enorme

i van dir-me: “Ves amb Déu!”

I amb les mans a les butxaques

vaig enfilar cap al poble,

vaig trobar la meva cambra

amb llençols cobrint els mobles.

Vaig anar a Ca la Manela.

Li vaig dir: “Soc un jove eficient,

xapurrejo tres idiomes

i sé guanyar-me els clients.”

Manela, Manela,

no vull currar per vostè,

però la pela és la pela

i alguna cosa hem de fer.



Els joves passen l’estona

a la plaça del costat.

N’hi ha una que es diu Carmeta,

aquesta tarda hem quedat.

Perquè la Manela si és dijous,

se’n va a la peluquería.

No crec que vingui a tocar els ous

si s’entreté amb alguna amiga.

Però, ai de mi! Que m’ha trobat fumant porros

amb el lloro del lavabo,

amb el gat que hi ha a la cuina,

amb el gos i el papagayu.

Manela, Manela,

no vull currar per vostè,

però la pela és la pela

i alguna cosa hem de fer.

Welcome to Ca la Manela.

Dit mua que es que voulez vous?

Recomano la paella

i la merluza amb ou dur.

Dius que segueixes soltera,

però al poble tothom ho sap

que et veus amb un de Figueres

regidor del Pedecat.

Vau celebrar una gran festa.

Tothom menys jo hi estava convidat,

però els petardos se sentien

des del poble del costat.

Manela, Manela.

No vull currar per vostè,

però la pela és la pela

i alguna cosa hem de fer.

Manela, Manela,

jo no vull treballar,

però pitjor és fer la verema

i l’estiu és molt llarg.