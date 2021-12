El matí de Sant Esteve

els galls no cantaran

i amb el fred i la vila deserta

la tristor serà molt gran.



Quan el gris desperti l’alba

i s’aixequi el sol brillant

sense els galls cantant-li l’arribada

la gent no es despertaran.



Dormiran com soques d’arbre

i el Nadal se n’haurà anat,

però el seu somni encara farà festa

de tips i morts que estaran.



Apa vinga, nois i noies,

vingueu tots aquí a cantar!

Correrem pels carrer de la vila

despertant a la gent gran.



Prendrem pals, i pots i olles

farem gran terrabastall,

diran: “Ai, a què ve tanta gresca?”

direm: “És que volem galls!”



No volem, no, no senyora,

que els mateu tots per Nadal

i volem que cada matinada

ens despertin bo i cantant!



No ens agraden les gallines

nosaltres volem els galls;

si els mateu altre cop farem vaga

perquè ah, aha, aha…



