Eduard Toldrà i Soler va néixer el 7 d’abril de 1895 a Vilanova i la Geltrú i va morir el 31 de maig de 1962 a Barcelona. Toldrà va ser compositor, violinista i director, va formar-se amb, entre d’altres, el mestre Lluís Millet i és una de les figures més importants de la música catalana del segle XX. Va escriure música de cambra i simfònica, però també sardanes, altres composicions per a cobla i és autor d’El giravolt de maig, una òpera còmica amb llibret de Josep Carner. Recordem el compositor escoltant com Victòria dels Àngels, acompanyada al piano per Manuel Garcia Morante, interpretava una de les seves cançons, on va musicar un poema de Carner.







Menta i farigola

Menta i farigola,

ruda i romaní.

Una vella, vella,

com un pergamí,

al nas les ulleres,

a la mà el mitjó,

surt a la finestra,

guaita l’horitzó.

I com cada dia

en instant parell,

la vella gemega,

pregant pel donzell

que a tretze anys l’aimava.

Tretze anys! Si era ahir!

Menta, farigola,

ruda i romaní.



La soprano Conxita Badia interpreta Menta i farigola. L’acompanya el pianista Joan Dotras: