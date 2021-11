Victòria dels Àngels va néixer a Barcelona l’1 de novembre del 1923, on va morir el 15 de gener del 2005. Escoltem com la soprano interpretava l’ària O mio babbino caro, de l’òpera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini i Giovacchino Forzano.







O mio babbino caro,

mi piace è bello,

vo’andare in Porta Rossa

a comperar l’anello.



Sì, sì, ci voglio andare,

e se l’amassi indarno,

andrei sul Ponte Vecchio,

ma per buttarmi in Arno.



Mi struggo e mi tormento,

O Dio, vorrei morir.

Babbo, pietà, pietà.

Babbo, pietà, pietà.