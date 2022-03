Dick Dale, nom artístic de Richard Anthony Monsour, va néixer a Boston el 4 de maig de 1937 i va morir el 16 de març de 2019, als 81 anys. Dale va ser guitarrista i el creador del que es va anomenar surf rock, que va aparèixer a principis de la dècada dels seixanta al sud de Califòrnia, estil que van popularitzar també bandes com The Beach Boys. Recordem el músic, conegut com a “El rei de la guitarra surf”, amb la cançó Miserlou, l’adaptació que va fer d’una melodia de l’est de la mediterrània –anomenada originalment Misirlou (dona egípcia)–, mundialment coneguda per haver format part de la banda sonora de la pel·lícula Pulp Fiction, dirigida per Quentin Tarantino.





Foto: Facebook Dick Dale Fans