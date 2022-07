El primer disc de John Lennon posterior als Beatles va ser John Lennon/Plastic Ono Band (1970). La primera cançó que hi trobem és Mother, en què s’adreça al seu pare, Alfred Lennon, que va abandonar la família quan John era un nen, i a la seva mare, Julia Lennon, que va morir atropellada per un policia borratxo quan el músic tenia 17 anys.



Mother, you had me

But I never had you

I, I wanted you

You didn’t want me

So, I

I just got to tell you

Goodbye

Goodbye



Father, you left me

But I never left you

I needed you

You didn’t need me

So, I

I just got to tell you

Goodbye

Goodbye



Children, don’t do

What I have done

I couldn’t walk

And I tried to run

So, I

I just got to tell you

Goodbye

Goodbye



Mama don’t go

Daddy come home

Mama don’t go

Daddy come home

Mama don’t go

Daddy come home

Mama don’t go

Daddy come home



Mama don’t go

Daddy come home

Mama don’t go

Daddy come home

Mama don’t go

Daddy come home

Mama don’t go

Daddy come home



Mama don’t go

Daddy come home

Mama don’t go

Daddy come home