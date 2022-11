Aquesta cançó és per dir

que no et trobo gens en falta

i quan me’n vaig a dormir

amb la mà dreta ja em basta.



Que si tinc els ulls humits,

és que hi tinc una lleganya

i si no surto de nit,

és perquè vaig curt de pasta.



I els amics que compartim tots t’enganyen,

soc un home nou,

mai he estat millor,

i no saps quant m’estalvio en trucades.



Aquesta cançó és per dir

que si de res no en tinc ganes

no ets pas tu, sinó l’edat,

que als trenta anys això ja passa.



Que l’anell que em vas donar

el guardo perquè el vull vendre

i la teva foto al llit

no he tingut pas temps de treure-la.



I els amics que compartim tots t’enganyen,

soc un home nou

mai he estat millor

i no saps quant m’estalvio en trucades.



No t’enyoro, nena.



No estic deprimit,

no estic desnodrit,

no m’aguanta un fil,

no he perdut l’estil.



No vaig predicant

tots els teus encants,

no t’he imaginat

al llit amb estranys.



No estic gens perdut,

no hi ets: tururut.

No em sento confús,

no he estat cap il·lús.



I serà un gran plaer

avui fer-te saber

que no t’enyoro, nena.



No t’enyoro, nena.