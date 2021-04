L’última setmana del gener de l’any 79 va començar, com totes, en dilluns, que aleshores, com enguany, va caure en 29. Aquell dia a San Diego, la Brenda, una nena pèl-roja de setze anys, va decidir estrenar el regal de Nadal que li havia fet son pare: un rifle semi-automàtic del calibre 22 amb mira telescòpica. Ella havia demanat una ràdio.



Des de la finestra de casa on vivia amb el pare ­–separat i alcohòlic– envoltada de pobresa i ampolles buides, la Brenda va començar a disparar contra els nens que s’esperaven per entrar a l’escola que hi havia a l’altra banda del carrer. Va matar el director i un vigilant i va ferir vuit nens i un policia. Després d’una trentena de trets –el regal de Nadal incloïa cinc-centes bales–, la Brenda es va atrinxerar a casa, on va estar-s’hi unes hores abans d’entregar-se a la policia. Durant aquesta estona, un periodista del San Diego Union Tribune va aconseguir parlar amb ella per telèfon. Li va preguntar per què ho havia fet, i ella va contestar: “No m’agraden els dilluns. Això animarà el dia.”



Bob Geldof era als Estats Units aquell dilluns; havia d’actuar amb els Boomtown Rats al The Roxy Theater de San Diego tot just un mes més tard, a finals de febrer. Aquell matí li estaven fent una entrevista en una emissora de ràdio a Atlanta i, en el tèlex que hi havia darrera seu, va llegir la notícia del tiroteig i la resposta de la Brenda al periodista. En el taxi de tornada cap a l’hotel va començar a compondre la cançó que es convertiria en el l’èxit més gran de tota la seva carrera.





No m’agraden els dilluns



El xip de silici dins del seu cap

ha petat per una sobrecàrrega

I ningú no anirà a escola avui

ella els farà quedar-se a casa

I el papa no ho entén

ella sempre ha estat un tros de pa

I no troba cap raó

perquè no hi ha cap raó

quina raó et cal per estar-ne segur



Oh, oh, digue’m per què

no m’agraden els dilluns

Digue’m per què

no m’agraden els dilluns

Digue’m per què

no m’agraden els dilluns

Vull carregar-me

el dia sencer



La maquina del tèlex està tan neta

mentre escriu per a un món que espera

I la mare està tan afectada

i el món del pare s’esquerda

i tots dos pensen en la seva petita

Setze anyets, són tan fantàstics

i ara, qui admet que es va equivocar

No troben cap raó

perquè no hi ha cap raó

quina raó necessites, oh



Digue’m per què

no m’agraden els dilluns

Digue’m per què

no m’agraden els dilluns

Digue’m per què

no m’agraden els dilluns

Vull carregar-me

el dia sencer

tot, tot

carregar-me’l tot.



Tots els jocs al pati s’han aturat

ella vol jugar una estona amb les seves joguines

I sortim abans d’hora de l’escola i ben aviat aprendrem

i la lliçó d’avui és com morir

I aleshores el megàfon espetega

i el capità s’enfronta

als problemes, als coms i perquès

I no troba cap raó

perquè no hi ha cap raó

quina raó necessites per morir, morir



Oh, oh, oh, i el xip de silici dins del seu cap

ha petat per una sobrecàrrega

I ningú no anirà a escola avui

ella els farà quedar-se a casa

I el papa no ho entén

ella sempre ha estat un tros de pa

I no troba cap raó

perquè no hi ha cap raó

quina raó et cal per estar-ne segur



Digue’m per què

no m’agraden els dilluns

Digue’m per què

no m’agraden els dilluns

Digue’m per què

no m’agraden, no m’agraden, no m’agraden els dilluns

Digue’m per què

no m’agraden, no m’agraden, (digue’m per què) no m’agraden els dilluns

Digue’m per què

no m’agraden els dilluns

Vull carregar-me tot el dia sencer, uh uh uh



Foto: Ricardo Fissore



I Don’t Like Mondays



The silicon chip inside her head

Gets switched to overload

And nobody’s gonna go to school today

She’s going to make them stay at home

And daddy doesn’t understand it

He always said she was as good as gold

And he can see no reason

‘Cause there are no reasons

What reason do you need to be sure



Oh, oh, oh tell me why

I don’t like Mondays

Tell me why

I don’t like Mondays

Tell me why

I don’t like Mondays

I want to shoot

The whole day down



The Telex machine is kept so clean

As it types to a waiting world

And mother feels so shocked

Father’s world is rocked

And their thoughts turn to their own little girl

Sweet sixteen ain’t that peachy keen

Now, it ain’t so neat to admit defeat

They can see no reasons

‘Cause there are no reasons

What reason do you need oh, woah



Tell me why

I don’t like Mondays

Tell me why

I don’t like Mondays

Tell me why

I don’t like Mondays

I want to shoot

The whole day down

Down, down

Shoot it all down



All the playing’s stopped in the playground now

She wants to play with her toys a while

And school’s out early and soon we’ll be learning

And the lesson today is how to die

And then the bullhorn crackles

And the captain tackles

With the problems and the how’s and why’s

And he can see no reasons

‘Cause there are no reasons

What reason do you need to die, die



Oh, oh, oh and the silicon chip inside her head

Gets switched to overload

And nobody’s gonna go to school today

She’s going to make them stay at home

And daddy doesn’t understand it

He always said she was as good as gold

And he can see no reason

‘Cause there are no reasons

What reason do you need to be sure



Tell me why

I don’t like Mondays

Tell me why

I don’t like Mondays

Tell me why

I don’t like, I don’t like, I don’t like Mondays

Tell me why

I don’t like, I don’t like, (tell me why) I don’t like Mondays

Tell me why

I don’t like Mondays

I want to shoot, the whole day down, uh, uh, uh



Bob Geldof (1979)