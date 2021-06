Si un dia vens a casa,

te mostraré es jardí,

un núvol que tenc al pati

i la flor de gessamí.



No trobaràs la mar,

la mar fa temps que va fugir:

un dia se’n va anar

i em va deixar aquí.



Deixaré sa feina per tu,

ses eines damunt sa taula,

tancaré bé sa finestra

i es vent no em robarà cap paraula.



No trobaràs la mar,

la mar fa temps que va fugir:

un dia se’n va anar

i em va deixar aquí.



Deixaré sa feina per tu,

ses eines damunt sa taula,

tancaré bé sa finestra

i es vent no em robarà cap paraula.



No trobaràs la mar,

la mar fa temps que va fugir:

un dia se’n va anar

i em va deixar aquí.



I més tard, quan te’n vagis,

serà l’hivern cada nit;

jauré en el mateix llit

amb la fredor en els llavis.



No trobaràs la mar,

la mar fa temps que va fugir:

un dia se’n va anar

i em va deixar aquí.



Foto: Juan Miguel Morales