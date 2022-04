Nova cançó de s’amor perdut

Avui hem trencat el nostre camí,

avui l’hem deixat i sols hem partit.



Agafaré es ormetjos

i tornaré a començar,

que s’infant ja és home,

i queda molt per trescar.



Res no em deus, res no et dec,

res no ens hem de tornar.

Els moments passats són hermosos,

ja tinc amb què continuar.



Noves mans trobaran

secrets al teu cos,

ses meves callaran,

no diran si en saben molts.



No hi ha hagut cap mena d’odi

en el nostre partir.

Hem baixat tots dos els ulls

i hem pres el camí.



Les barques tornen al port,

el sol es comença a aixecar,

la boira es posa a la mar

i als vells carrers de ciutat,

on el sol hi entra, molt, molt tard.